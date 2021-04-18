Mayıs sonunda hareketlilik başlayacak! Zorlu süreci iyi yönetmeli sektörü ayakta tutmalıyız

Akit Ekonomi

Filosunda 100’e yakın uçak bulunan Pegasus’un Genel Müdürü Mehmet Nane ilerisi için umutlu. Nane, “Önemli bir sorunla karşı karşıya kalmazsak 2021’i planladığımız şekilde tamamlarız. 2022’nin ardından da yeni rekorlar elde ederiz” dedi. Nane, ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye HUB konumunda

Türkiye önemli bir hub konumunda.

Atılım halinde olan ülkeye geliş gidişler artıyor, artacak.

Umarız, Türkiye Covid-19’dan kurtulur ve her alanda başarı elde etmeye devam eder.

Kuşkusuz, dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Hava yolu firmaları da öyle. Firmalar pandemiden ötürü zarar ediyorlar.

Bizim de yolcu adedimiz geriledi. 2019’da 30.7 milyon olan yolcu adedimiz 2020’de 14.7 milyona indi.

Destek talebi

Destek bekliyoruz.

Ramazan ayı başladı. Mübarek ayda bilet satışlarımıza paralel olarak gelirlerimiz daralıyor. Onun için destek talep ediyoruz.

Malum, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sonlandırıldı. Umarız, yakında turizmde hareketlilik başlar da kimseyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalmayız.

Şu anda çok ama çok tedbirli olmalıyız. Sıkıntılı bir durum belirdiğinde çalışanlarımızla oturup konuşmalıyız. Ele ele verip şirketimizi ayakta tutmalıyız.

Sektör dayanışma halinde

Şükür ki sektör dayanışma halinde.

Aşı yayılır ve hayat yeniden normalleşirse yaz ayları verimli geçer. Yeter ki şu pandemi dönemini iyi yönetelim. Çünkü şu anda esas olan sektörü ayakta tutmak.

Pegasus olarak Covid-19’un yayılımını önlemek için gerekenleri yapıyoruz.

Gerekli tedbirleri aldık

Temkinliyiz, ihtiyatlıyız.

Pandemi tehdidine karşı gerekli her tedbiri almış durumdayız.

Çalışanlarımız da yolcularımız da dikkatliler.

Güvenli uçuş için gerekli her adımı atıyoruz.

Kabin bagajı konusunda çok hassasız. Otoritelerce belirlenen kaidelere uyuyoruz.