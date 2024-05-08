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Yaşam Mayıs ayında kar sürprizi! En çok onlar eğlendi
Yaşam

Mayıs ayında kar sürprizi! En çok onlar eğlendi

Yeniakit Publisher
2024-05-08 16:18:00 -

Erzurum'un İspir ilçesinde boz ayılar, çocuklar gibi karla oynadı.

Erzurum’un İspir ilçesinde boz ayıların kar eğlencesi kameralara yansıdı.

İspir’de Dağların Oğlu adıyla bilinen doğasever Bülent Erkan, Yedigöl köyü kırsalında boz ayıları görüntüledi. Cep telefonu ile ayıların kar üzerindeki güreşlerini görüntüleyen Bülent Erkan, uzun süre bölgede kaldı.

Arazide bir süre yiyecek arayan ayılar daha sonra karlı zemin üzerinde koşturdu, sonra kar üzerinde yuvarlanmaya başladı. Güreşen ayıların görüntüsü gülümsetti.

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