Mayıs ayında 63 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de geçen ay sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 63 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16,7 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise mayıs ayı sıcaklığı 17,6 dereceye yükseldi.



Türkiye'nin birçok yerinde geçen ay hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında Türkiye'nin 63 merkezinde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem değerlerine ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Dalaman, Manavgat ve Milas'ta, en az Bolu ve Boyabat'ta kırıldı.

Mayıs ayında yeni ekstrem sıcaklık değerlerinden bazıları şu şekilde oluştu:

Merkezler Uzun yıllar mayıs maksimum sıcaklıklar (°C) Mayıs 2020 maksimum sıcaklıklar (°C) Fark (°C) 1. Dalaman 38 43,2 5,2 2. Manavgat 37,5 41,1 4,6 3. Milas 38,2 42,3 4,1 4. Muğla 36 39,4 3,4 5. Güney 33,7 36,9 3,2 6. Yatağan 37,8 40,8 3 7. Akhisar 39,2 42,2 3 8. Seferihisar 34,1 37 2,9 9. Ödemiş 39,2 42,1 2,9 10. Antalya 38,7 41,6 2,9

- Sıcak hava dalgası Kuzey Afrika'dan geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Öztopal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayının 14'ü ile 21'i arası Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

Bunun normal bir durum olduğuna işaret eden Öztopal, "Bundan sonra da atmosferik rekorlar yaşanacaktır. Atmosferin kendi doğal sürecindeki olay için alınabilecek bir önlem söz konusu değildir." diye konuştu.

Doç. Dr. Öztopal, içinde bulunulan iklim değişikliği sürecinde bu tür olayların miktar ve sıklıklarında artışlar beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu zamanlarda da bunun sinyalleri alınmaya başlandı. Atmosfere saldığımız sera gazlarındaki artış sebebiyle atmosferin ortalama sıcaklığı 1 dereceyi geçti ve bu da atmosferin dengesini bozdu. Sonuçta da sıcak hava dalgaları gibi diğer meteorolojik ve hidrolojik afet artışlarına neden oldu. Bu tür afetlerin azaltılması noktasında da sera gazı salımlarının azaltılması elzem bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu salımları bugün bir anda sıfırlasak bile atmosferin dengesini bulması yüzyılı bulacaktır. Bu durumda da sera gazı salımlarının azaltılması çalışmalarının yanında, iklim değişikliğine uyum çalışmalarına da hız vermek gerekmektedir."



