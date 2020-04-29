Mayıs ayı işsizlik parası ne zaman ödenecek? Mayıs ayı işsizlik maaşı yattı mı?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Binlerce vatandaşın beklediği işsizlik maaşına ilişkin son dakika haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Peki işsizlik parası ne zaman ödenecek? Mayıs ayı işsizlik maaşı yattı mı? Mayıs ayı işsizlik parası ne zaman ödenecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık." açıklamasını yaptı.