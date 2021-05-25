TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam gelecek olan memur ve emekliler için beşinci enflasyon verisi merak konusu oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır 2021? TÜİK enflasyon oranını ne zaman açıklayacak?