Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır 2021?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam gelecek olan memur ve emekliler için beşinci enflasyon verisi merak konusu oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır 2021? TÜİK enflasyon oranını ne zaman açıklayacak?
Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emekli vatandaşların maaşlarına zam yapılacak. Bu kapsamda yılın 5. enflasyon oranı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon oranına ilişkin aramalar hız kazandı.
Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır 2021?
Mayıs ayı enflasyon oranı, 3 Haziran 2021 Perşembe günü duyurulacak. 2021 yılının ilk beşinci enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşları belli olmaya başlayacak.
Nisan ayı enflasyon oranı nasıldı?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 artış gösterdiği görüldü.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 arttı.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükselme gösterdi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 arttığı görüldü.