Esnaflara aylık 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceği duyurulmuştu. Bunun üzerine birçok işletme sahibi ve esnaf, söz konusu ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin arama motorlarında sık sık araştırmaya yapmaya başladı.

Gelir kaybı desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını açıkladı. Salgın kapsamında alınan kararların neticesinde olumsuz etkilenen esnaflar için aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi için uzatılma kararı alındı. Söz konusu destek başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru için gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçlarına ilişkin bilgi ise internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Mayıs 2021 Gelir kaybı desteği ne zaman yatar?

Gelir kaybı desteği ödemelerine ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılması beklenen söz konusu tarih açıklaması için gelişmeler yakından takip ediliyor.