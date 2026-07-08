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Gündem Mayınlara karşı işbirliği yapılacak! Karadeniz'de üçlü mutabakat
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Mayınlara karşı işbirliği yapılacak! Karadeniz'de üçlü mutabakat

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya ve Bulgaristan'la Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın içeriğiyle ilgili anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen görüşmede her üç bakan tarafından 'MCM Black Sea Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın içeriği ile ilgili anlaşma imzalandı" denildi.

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