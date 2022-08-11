Maydanoz yetiştirmek sabır isteyen ama bir o kadar da zevkli olan bir iştir. Evde saksıda bile yetiştirilebilmesi sayesinde dileyen herkes kendi maydanozunu üretebilme imkanına sahiptir. Kendine has güzel kokusunun olması, her yemeğe lezzet katması, aynı zamanda çok sayıda faydasının bulunması insanları maydanoz yetiştiriciliği yapmaya teşvik etmektedir. Doğru şekilde yetiştirmek için tohumun ekildiği saksının güneş alabilen bir yere koyulması yeterli olmaktadır. Soğuğu sevmeyen maydanozlar genellikle mart sonu ve nisan başı gibi dönemlerde ekilmektedir. Bu sayede maydanozlar uzun süre boyunca hep yeşil ve taze kalmaktadır.

Maydanoz nasıl yetiştirilir?

Maydanoz nasıl yetiştirilir diye merak edenler öncelikle sulamaya özen göstermelidir. Buna göre büyüme evresinde tohumu haftada iki kere sulamak yeterlidir. Eğer hava çok sıcaksa bu durumda sulama sıklığı haftada üç ya da dört kereye çıkarılabilir. Toprağın hafif derecede nemli kalması idealdir.

Maydanozun dikileceği toprağın gevşek olması gerekmektedir. Toprak hava almalıdır ve pH derecesi 6 ya da 7 civarında olmalıdır. Bunun için karışım toprak yapmak daha elverişli olmaktadır. Toprak gevşek olduğu takdirde maydanozun kökleri kendini daha rahat şekilde salmaktadır. Dikilen maydanozların bir dalında üç tane yaprak çıkmaya başladığında maydanoz toplanabilir hale gelmiş demektir. Sadece yaprakların değil sapın toplanması da önemlidir. Bu sayede maydanoz canlanmakta ve sapındaki vitaminler de alınmış olmaktadır.

Maydanoz Tohumu Dikimi

Maydanoz tohumları için belirli bir filizlenme süresi bulunmaktadır. Bu sürenin daha da hızlı olması isteniyorsa bu durumda tohumlar içerisinde sabun olan hafif sıcaklıktaki suyun içinde bir saat boyunca bekletilmelidir. Bu sayede tohumların kabukları zayıflamakta ve filizlenme daha hızlı olmaktadır. Tohumlarda sabun kalmaması adına tekrar sabunsuz suyun içinde bekletilmesi önerilmektedir. Daha sonra yağlı kağıdın üzerine koyulan tohumlar kurumaya bırakılmalıdır.

Maydanoz tohumu dikimi için tohumların birbirinden yedi cm uzaklıkta dikilmesi gerekir. Ayrıca tohum ekilecek alanın çok derin kazılmasına da gerek yoktur. Üzerine az miktarda toprak atılması maydanozun büyümesi için yeterli olmaktadır.