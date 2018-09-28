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Maydanoz kürü nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Maydanoz kürü vücuttaki yağları yakıp zayıflatır. Demir eksikliğine iyi gelir. Grip ve nezleden korur.

28 Eylül 2018 Cuma 18:24
Maydanoz kürü nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Yüksek C vitamini kaynağı olan maydanoz sağlığımız için fazlasıyla gereklidir. Maydanoz kürü ile birçok hastalığa karşı korunabilirsiniz. Maydanoz kürünün faydaları nelerdir, maydanoz kürü nasıl yapılır açıklıyoruz.

MAYDANOZ KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Yaşlanma karşıtı olarak bilinir, parlak ve genç bir cilt görünüm sunar.

Vücuttaki yağları yakıp zayıflatır. 

Demir eksikliğine iyi gelir.

Grip ve nezleden korur.

Kandaki oksijen oranını arttırarak böbrekleri, karaciğeri ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü ve ödem attırıcıdır.

Kronik prostat hastalarına iyi gelir.

Adet kanamalarını kolaylaştırarak adet ağrılarını hafifletir.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme süreçlerine destek olur.

Karaciğer yağlanması problemlerini tedavi eder.

Sivilce ve sivilce izlerini giderir.

Ciltte farklı nedenlerle oluşan cilt lekelerini geçirir.

Kan dolaşımını hızlandırarak çok daha sağlıklı bir cilde sahip olunmasını sağlar.

Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklıkları gidermeye yardımcı olur.

MAYDANOZ KÜRÜ İLE ZAYIFLAMA

Maydanoz suyunun metabolizmayı hızlandırarak zayıflama etkisi gösterir. Ancak bu geçici bir zayıflamadır. İlk etapta vücuttan su atıldığı için zayıflamak isteyen kişi zayıfladığını düşünür ancak kürün yararlı olabilmesi için tüketime devam edilmelidir. Kürü 15 günden fazla tüketilmemelisiniz.

NASIL YAPILIR?

Sabahları tüketilmesi gereken bu kürü sabah uyandığınızda yapmalısınız. Yarım demet maydanoz, 1 adet limon ve 1 bardak suyu blender ile karıştırın. Hazırladığınız karışımın C vitamini etkisini kaybetmemesi için hemen içmelisiniz yarım saat sonra kahvaltınızı edebilirsiniz.

MAYDANOZ KÜRÜ NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Maydanoz kürünü günde bir bardak tüketilmelidir. 15 günden fazla limonlu maydanoz kürü tüketilmemesi gerekir. 15 gün sonunda maydanoz suyu faydaları yerine zarar gösterebilir. 15 gün kullanıldıktan sonra 10 gün ara verilmeli ondan sonra tekrar devam edilmelidir.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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