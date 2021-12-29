Maydanoz kürü nasıl yapılır?

Düzenli olarak tüketilen maydanoz, kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimalini ortadan kaldırır. Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısı gibi durumlarda da etkili olan maydanoz limon kürü evinizde hazırlayabileceğiniz en doğal ağrı kesici olacaktır.

Maydanoz limon kürü nasıl yapılır?

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir.

Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.

Maydanoz suyu kürü ne işe yarar?

Bunun yanında faydaları da oldukça çok olan maydanoz ve maydanoz suyunun, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ödem, adet dönemi problemleri, sindirim sorunları astım ve öksürüğe iyi geldiği biliniyor. Maydanoz etkili bir idrar söktürücü ve ödem attırma özelliği taşır. Safra ve böbrek taşlarının hızla atılmasını sağlar.