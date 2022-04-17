Maydanoz: Eklemlere, kist ve tümörlere iyi geliyor!

Maydanoz, mutfaklardan eksik olmayan iyi bir garnitür olmasının yanı sıra geleneksel olarak safra taşı, hazımsızlık, böbrek taşı, kabızlık ve ödem atmak için kullanılan şifalı bir bitkidir. Yapraklarından ve köklerinden faydalanılabilen maydanoz, cilt bakımı ve böcek ısırıkları için de kullanılabilmektedir. Mineral ve vitamin bakımından çok zengin bir bitki olan maydanozda A, C, K vitaminleri yanında folat, demir ve kalsiyum bulunur. Antioksidan içeriği yoğun olan maydanoz, kalp sağlığını korur ve tümörlerin gelişmesini engeller. Maydanozun kanamayı arttırma ve düşük riski yaratma özelliklerinden dolayı hamilelikte az tüketmesi önerilmektedir.

Yaş ilerledikçe özellikle 30 yaştan sonra vücudumuzda kemiklerde ağrılar oluşmaya başlar. Vücut ağrılarını azaltarak kemikleri güçlendirmek için bir takım yiyecek ve içecekleri tüketmemiz gerekir.

Maydanoz çayı tüketerek birçok sağlık problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

Maydanozun faydaları

-Tümörü ve kisti önler

-Maydanoz yapısında miristik içeren doğal bir bitkidir. Bu madde akciğerler ve karındaki tümörlerin büyüme hızını yavaşlatmaktadır.

-Çalışmaların halen devam ettiği bir araştırmada maydanoz yapraklarının tümör hızını azalttığı görülmüştür.

-Sinir hasarını giderir

Nörotoksisite, ağır metaller veya böcek ilacı gibi zararlı toksik maddelerin beyin ve sinir sisteminde hasar meydana getirmesidir. Vücutta sinir sistemi sağlığı önem arz eder. Toksinlerin vücutta birikimi sinir sitemini etkileyerek hasara neden olmaktadır. Dolayısıyla beyin ve sinir sistemi arasında olağan olan bilgi iletimi etkilenmektedir.

-Maydanoz suyunun sinir hastalıklarına bağlı belirtileri iyileştirdiği de bilim adamları tarafından belirtilmiştir.

-İltihaplı eklem ağrılarını azaltır.

Maydanoz aynı zamanda içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde vücuttaki CRP (c-reaksiyon protein) seviyelerini azalmasını da sağlamaktadır. Düzenli olarak tüketilen maydanoz vücuttaki iltihaplanma,artrit, gut ve osteoartrite karşı da iyi gelmektedir.

Sağlıklı ve dinç bir vücut için harika bir bitki olan maydanozu basit ve en etkili bir yöntem olan çay olarak tüketmenizdir.

Eklemlere, kist ve tümörlere iyi geliyor!

Maydanoz çayı tarifi

Gerekli malzemeler :

4 ila 5 dal maydanoz

Üç bardağı su

Yarım limon

Tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal

Maydanoz çayı nasıl yapılır?

Demlik içerisindeki 3 bardak kaynamış suya dilimlenmiş limon ve maydanozları ekleyin. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra bal ekleyerek tatlandırın. Afiyetle tüketin. Bu harika bitkinin yararlarından daha fazla kişinin yararlanması için paylaşmayı unutmayın. Uygulama öncesi maydanoz bitkisine alerjiniz olmadığından emin olun. Bir uzmandan da yardım alabilirsiniz. Eğer alerjiniz varsa kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

Maydanoz suyu nasıl hazırlanır?

2 su bardağı su ile birlikte bir tencerede, çaydanlıkta kısık ateş üzerinde 3-4 dakika kaynatın. Ancak maydanozlar erimende ocaktan almak gerekiyor. Sonrasında tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika kadar demlenip ılık hale gelmesini bekleyin. Maydanozları süzün ve gün içinde iki kerede tüketebilirsiniz.

Maydanoz suyunun faydaları