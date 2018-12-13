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May resmen açıkladı! Siyaseti bırakıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May 2022 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:52
May resmen açıkladı! Siyaseti bırakıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinde 2022 yılında gerçekleşecek seçimlerde aday olmayacağını ve seçimlerden önce görevi bırakacağını açıkladı.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılan May, 'Sanırım bir başka parti liderinin bizi genel seçime götürmesi daha doğru' ifadesini kullandı.

Güvenoyu oylamasından zaferle çıkmıştı

Avrupa Adalet Divanı’nın, “Brexit Anlaşması tekrar gözden geçirilebilir” açıklamasından sonra Brexit Anlaşması’ndan memnun olmayan Muhafazakar Partililer, İngiltere Başbakanı Theresa May için güvenoyu oylaması çağrısında bulunmuştu. May, güven oylamasını 117’ye karşı 200 oyla kazanmıştı.

Brexit süreci

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı. Normal sürece göre İngiltere'nin AB'den 29 Mart 2019'da resmen ayrılmış olması gerekiyor.

May'in anlaşması parlamentodan onay alırsa, İngiltere ile AB arasında ülkenin fiili üye olarak kalacağı 4 yıla kadar uzatılabilecek bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde tarafların İrlanda sorununa da çözüm getirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde tedbir maddesinin devreye girmesi gerekiyor.

İngiltere'de Brexit konusunda yeni bir referandum için çeşitli siyasi partilerin desteğini alan kampanyalar yürütülürken, hükümet de AB'den ayrılık anlaşması için hazırlık yapıyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:52
  1. İngiltere Başbakanı Theresa May

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