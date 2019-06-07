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May, parti liderliği görevini bıraktı!

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.

07 Haziran 2019 Cuma 23:18
May, parti liderliği görevini bıraktı!

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı. Brexit anlaşmasını İngiltere parlamentosuna kabul ettiremeyen 62 yaşındaki May, yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam edecek ancak Brexit ile ilgili dosyalarla ilgilenemeyecek.

Brexit süreciyle ilgili belirsizlik sürerken May'in koltuğuna kimin oturacağı henüz bilinmiyor. Adaylık için pazartesi gününden itibaren resmi başvurular başlayacak.

Sıkı Brexit savunucusu olan Londra eski belediye başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Seçilen yeni isim aynı zamanda başbakan olarak görev yapacak. İngiltere'nin yeni başbakanının 22 Temmuz tarihine kadar belirlenmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği ile aylar süren müzakerelerin ardından 29 Mart tarihinde Avrupa Birliğinden ayrılması planlanan İngiltere bu tarihi en son 31 Ekim 2019'a erteledi. May'in yerine geleceği düşünülen Boris Johnson, her halükarda 31 Ekim tarihinde AB'den ayrılma taraftarı.

2016'da Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere'nin ikinci kadın başbakanı olarak göreve gelen May mayıs ayında istifa etmişti.

Kaynak: Euronews

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 23:18
  1. Brexit
  2. İngiltere parlamentosu
  3. May
  4. Avrupa Birliği
  5. Theresa May

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