Aktüel Maxion İnci Jant Grubu’ndan Üretimde Güvenliği Yeniden Tanımlayan Teknoloji Çağrısı
Aktüel

Maxion İnci Jant Grubu’ndan Üretimde Güvenliği Yeniden Tanımlayan Teknoloji Çağrısı

Lider jant üreticisi Maxion İnci Jant Grubu, İnci Holding’in açık inovasyon programı İnci Radar platformu üzerinden üretim ve lojistik sahalarında iş sağlığı ve güvenliğinde (İSG) fark yaratacak akıllı teknolojiler için inovasyon çağrısı başlattı.

Çağrı kapsamında, gerçek zamanlı forklift güvenliği, otomatik toplanma alanı yönetimi ve yeni nesil dijital İSG eğitimleri odağında yenilikçi çözümler aranıyor.

Sahadan Gelen İhtiyaç, Teknolojiyle Buluşuyor

Forklift trafiği, yoğun operasyon temposu ve yaya–araç etkileşimi; üretim ve depo sahalarında iş kazası riskini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Acil durumlarda manuel yapılan toplanma ve personel sayımları ise süreci yavaşlatırken hata riskini de beraberinde getiriyor. Geleneksel İSG eğitimlerinin sahada kalıcı davranış değişikliği yaratmadaki etkisi ise sınırlı kalabiliyor.

 

Bu gerçek ihtiyaçlardan yola çıkan Maxion İnci Jant Grubu, güvenliği dijital olarak yönetilen entegre bir sistem haline getirmeyi hedefliyor. Açık inovasyon süreci kapsamında, forklift ve yaya hareketlerini gerçek zamanlı izleyerek çarpışma risklerini önceden analiz eden, operatör ve çalışanlara akıllı uyarılar sunan, gerekli durumlarda otomatik yavaşlatma veya durdurma senaryolarını devreye alabilen ve acil toplanma alanlarında otomatik, hatasız personel tespiti sağlayan teknolojik çözümler öncelikli olarak değerlendirilecek.

16 Aralık 2025 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında İnci Radar platformu üzerinden alınacak başvurular Şubat’ın ilk haftası ön değerlendirmeden geçecek. Ardından 2026’nın ilk aylarında pilot uygulamalarla sahada test edilecek.

 

Maxion İnci Jant Grubu, bu açık inovasyon süreciyle sahada güvenliği ileri teknolojiyle güçlendirmeyi ve sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

