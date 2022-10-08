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Spor Maxi Gomez'den şaşırtan itiraf!
Spor

Maxi Gomez'den şaşırtan itiraf!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Monaco maçında yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kalan Maxi Gomez, maç sonrası soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 15:00:00 -
Maxi Gomez'den şaşırtan itiraf!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Monaco maçında yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kalan Maxi Gomez, maç sonrası soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Monaco maçının 11. dakikasında kırmızı kart gören Maxi Gomez, karşılaşma sonrası soyunma odasında teknik heyet ve arkadaşlarından özür diledi. Çok üzülen ve gözleri dolan Uruguaylı futbolcu, rakibe bilerek vurmadığını söyledi.

Cornelius’un yerine transfer edilen ve kısa sürede hem takıma hem de Trabzon şehrine uyum sağlayan Maxi Gomez, Monaco deplasmanında takımını eksik bırakacak bir hata yaptı.

Maçın henüz başında bir pozisyonda faule maruz kalan 26 yaşındaki santrfor, düşerken ayağını salladı ve kramponu rakibinin yüzüne gelince direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 80 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor, zorlu deplasmanda mağlup olurken, maçın ardından en üzgün isim Gomez’di.

Fanatik'in haberine göre; soyunma odasında hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Gomez’in, çok üzgün olduğu ve gözlerinin dolduğu belirtildi.

"Hem arkadaşlarımdan hem taraftarımızdan özür diliyorum"

Rakibe vurmak gibi bir niyetinin olmadığını ve hareketi kasten yapmadığını belirten Gomez’e, arkadaşları destek olmaya çalıştı. Sosyal medyadan da bir açıklama yapan Gomez, “Maçta olanlar için çok kötü hissediyorum. Hem arkadaşlarımdan hem taraftarımızdan özür diliyorum. Çok üzgünüm” dedi.

 

 

 

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