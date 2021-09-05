  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji’den Ege’ye uyarı
Edremit Körfezi'nde deprem
Max Meyer'den Galatasaray açıklaması
Hagi'nin takımı Terim'i yendi!
Spor Max Meyer'den Galatasaray açıklaması
Spor

Max Meyer'den Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni orta sahası Max Meyer, Galatasaray derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 14:58:00 -
Max Meyer'den Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Meyer, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Alman oyuncu yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. Tesisler ve sahada harika. Fenerbahçe adına oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon öncesi kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. İyi durumdayım. Takımı tanımalı ve onlarla çalışmalıyım. Gelecek için sabırsızlanıyorum.Galatasaray derbisi, büyük bir derbi. Almanya'da da önemli derbiler var ama buradaki derbinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. 2012-13 ve 2013-14 yılındaki atmosferler çok iyiydi. Derbide oynamak için sabırsızlanıyorum.

Büyük bir kulüpteyim ve her şeyimle buradayım. Takım iyi, teknik direktörümüz iyi. İdmanlar sert ve yoğun geçiyor. Bunu severim. Şampiyonluk için ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Topa sahip oynuyoruz, bu da beni besleyecek. Umarım başarılı bir yıl olur. Sadece Fenerbahçe'yi düşünüyorum. 1-2 yıl sonrasını düşündüğümü söyleyemem. Fenerbahçe'de formayı almak için çok çalışacağım. 6 numara boştu, ben daha önce 7 numara giyiyordum ancak 7 numara dolu olduğu için 6 numarayı tercih ettim.

Bazı zamanlarda Süper Lig'i takip etme fırsatım oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını izlerdim. Zaten Almanya'da büyük ilgi var. Hasan Ali Kaldırım ile 3-4 yıl önce konuştum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Burada olduğum için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay