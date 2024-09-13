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Spor Max Kruse itiraf etti! Kariyeri boyunca sakladığı sırrı açıkladı
Spor

Max Kruse itiraf etti! Kariyeri boyunca sakladığı sırrı açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 10:34:00 -
Max Kruse itiraf etti! Kariyeri boyunca sakladığı sırrı açıkladı

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Alman forvet Max Kruse, kariyeri boyunca yaşadığı kilo problemini nasıl gizlediğini itiraf etti.

Profesyonel futbolcuların futbol kariyerleri boyunca kilolarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Yemekle ilgili "sporcu günahları", özellikle yaz ve kış tatillerinden sonra veya kulüp değiştirirken kapsamlı bir tıbbi kontrol sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle futbolcular için belirli fitness ve beslenme planlarına disiplinli bir şekilde uymak önemlidir.

Borussia Dortmundlu Niklas Süle ya da geçen sene Galatasaray'da forma giyen Ndombele örneğinde olduğu gibi kilolarıyla sıkıntı yaşayan futbolcular her zaman var oldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse futbolculuk kariyeri boyunca kilolarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Kruse eski futbolculardan Martin Harnik ile yeni yayınladığı podcaste kilo problemini nasıl örtbas ettiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer ve sezon öncesi dönemler hakkında "Eskiden liposuction ve bunun gibi şeyler yapardım" diye konuşan eski yıldız, operasyonları nerede gerçekleştirdiğini ise söylemedi.

Fakat Almanya'nın ünlü gazetelerinden Bild'in haberine göre Alman forvet liposuction operasyonunu 2019-20 sezonunda sarı lacivert formayı giydiği sırada "Muhtemelen Türkiye'deyken" yaptırdı.

Kruse ayrıca "Maç günü yağ ölçümü yapmam gerekiyordu. Belirtilen kiloya ulaşabilmek için önceki gün 24 saat boyunca aç kalırdım" diye konuştu.

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