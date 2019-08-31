0553 313 94 23

MaviBahçe’de Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Karşıyaka Oda Orkestrası’nın (KODA) konseri İzmirlileri coşturdu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:59
MaviBahçe’de Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Karşıyaka Oda Orkestrası’nın (KODA) konseri İzmirlileri coşturdu.


Ünlü şef Rengim Gökmen’in yönettiği konserde, İzmir Operası Solisti ve KODA Sanat Danışmanı Teyfik Rodos’un seslendirdiği şarkılarla izleyiciler adeta kendinden geçti. Şölen havasında geçen gecede, klasik müzik eserlerinin yanı sıra, Atatürk’ün sevdiği şarkılar da seslendirildi. Müzikseverlerin de hep bir ağızdan zafer türküleri söylediği gecede Zafer Bayramını, Karşıyaka’ya yakışır bir coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “30 Ağustos, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan, ezilenlerin dünyasına esin ve cesaret veren eşsiz bir zaferdir. 97. yılında, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kadınıyla erkeğiyle bu destanı yazan atalarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum” dedi.


“İçimde İzmir var” sloganıyla yola çıkan alışveriş ve yaşam merkezi, açıldığı günden bu yana şehrin kültürüne, dokusuna, ekonomisine değer ve canlılık katan organizasyonlara imza atıyor. Merkez, konser ve gösterilerin rahatça yapılmasına imkan sağlayan mimari özellikleri, yeşil ve geniş peyzajı, Kent Meydanı ile farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanat, müzik ve dansa verdiği önemi kendi bünyesinde bulunan atölyeler ile destekleyen MaviBahçe bünyesinde, ayrıca çocukların eğitim aldığı çocuk korosu bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:59
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kıran-2 Ortak Operasyonu"
    1. "Kıran-2 Ortak Operasyonu"
    2. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    3. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne..
    4. Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı..
    5. Pinhani Lüleburgaz’da konser verdi
    6. Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı
    7. Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
    8. Manavgat’ta zafer coşkusu yaşandı
    9. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında..
    10. Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme..
    11. Burhaniye’de otomobilin motoruna giren..
    12. Jandarmadan Sakin Kent’e uyuşturucu..
    13. Bakanlık uyardı! Yaptırmayana 1546..
    14. Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi..
    15. Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki..
    16. Tekirdağ DSYB’den Malkara jandarmaya..
    17. Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona..
    18. (Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken..
    19. Kaçak göçmenler jandarma uygulamasında..
    20. Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek..
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. Malkara’da 5 kaçak göçmen yakalandı
    23. Evde aşure nasıl yapılır?
    24. Araç sahipleri için son uyarı! Bin 546..
    25. Adıyaman'da feci kaza!: 1 ölü, 2 yaralı
    26. Gezinin imamı şaşırtmadı! HDP’ye yine..
    27. Ömer Toraman’dan 30 Ağustos Zafer..
    28. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir..
    29. Nişan törenindeki kavganın şüphelisi..
    30. Esenyurt’ta sahte altın ve dolar..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"