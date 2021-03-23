1 Mart 2021’de Türkiye’de yerinde karar dönemi başladı. Yerinde kararla birlikte iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerine ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Söz konusu illerde vaka sayıları son dönemde ciddi artış gösterdi. Bu sebeple maviden turuncuya, sarıdan kırmızıya geçen pek çok il var. Bu sebeple vatandaşlar hangi illerde yüz yüze eğitime ara verileceğini merak ediyor. Hangi illerde okullara ara verilecek?

Mavi ve sarı illerde yüz yüze eğitim kalkacak mı?

1 Mart’ta açıklanan risk durumu aynı şekilde uygulanıyor. Bir sonraki kabine toplantısının 30 Mart’ta yapılması bekleniyor. 30 Mart’ta risk haritasının güncellenmesi ve bazı illere yeni kısıtlamaların geleceği tahmin ediliyor. Belirttiğimiz gibi düşük ve orta riskli illerin bazılarında da vakalar tırmanışa geçti.

Vaka artışının olduğu risk durumunun yüksek veya çok yüksek riskli duruma geçtiği illerde 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan eğitime geçebilir. Yüz yüze eğitim kararının kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.