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Eğitim Mavi ve sarı illerde yüz yüze eğitim kalkacak mı?
Eğitim

Mavi ve sarı illerde yüz yüze eğitim kalkacak mı?

Hangi illerde okullar kapanıyor? Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda daha sık uyarıyor. Vaka sayıları artan ve risk durumunda yukarı tırmanan illerdeki okulların durumu ise merak konusu. Peki, hangi illerde yüz yüze eğitime ara verilecek? Hangi şehirlerde okullar kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 09:28:00 -
Mavi ve sarı illerde yüz yüze eğitim kalkacak mı?

1 Mart 2021’de Türkiye’de yerinde karar dönemi başladı. Yerinde kararla birlikte iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerine ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Söz konusu illerde vaka sayıları son dönemde ciddi artış gösterdi. Bu sebeple maviden turuncuya, sarıdan kırmızıya geçen pek çok il var. Bu sebeple vatandaşlar hangi illerde yüz yüze eğitime ara verileceğini merak ediyor. Hangi illerde okullara ara verilecek?

Mavi ve sarı illerde yüz yüze eğitim kalkacak mı?

1 Mart’ta açıklanan risk durumu aynı şekilde uygulanıyor. Bir sonraki kabine toplantısının 30 Mart’ta yapılması bekleniyor. 30 Mart’ta risk haritasının güncellenmesi ve bazı illere yeni kısıtlamaların geleceği tahmin ediliyor. Belirttiğimiz gibi düşük ve orta riskli illerin bazılarında da vakalar tırmanışa geçti.

Vaka artışının olduğu risk durumunun yüksek veya çok yüksek riskli duruma geçtiği illerde 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan eğitime geçebilir. Yüz yüze eğitim kararının kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.  

 

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