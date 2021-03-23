Koronavirüs salgınında vakalar her geçen gün artıyor. Uzmanlar 3.dalgaya karşı vatandaşların daha dikkatli olmasını, aile ziyaretlerinden kaçınılmasını ve kurallara uyulması yönünde tavsiyelerde bulunuyor. 1 Mart itibariyle ülkemizde yerinde karar dönemi başladı. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrıldı.

15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçti. 2 Mart’ta ise tüm yurtta 1.,2.,3.,4., 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli illerde ayrıca 5.,6.,7, 9., 10. ve 11.sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan vaka sayıları sebebiyle vatandaşlar yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verilecek?

Mavi ve sarı illerde yüz yüze eğitim iptal mi? Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verilecek?

Pek çok ilin risk durumu artan vakalarla değişecek gibi. Bir ay içerisinde çok yüksek illerin sayısı 17'den 39'a çıktı. Özellikle Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli gibi şehirlerde vaka sayılarında hızlı bir artış yaşandığı gözleniyor. Haftalık vaka sayıları açıklansa da risk haritası güncellenmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından 1 Mart'ta alınan kararların bir süre daha devam edeceğini belirtmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka artışı devam ederse kısıtlamaların yeniden uygulanacağını ifade etmişti. Bir sonraki kabine toplantısının 30 Mart'ta yapılması bekleniyor. Nisan ayına illerin risk durumları güncellenmiş olarak ve pek çok tedbir uygulanılarak başlanacak gibi...

Vaka artışının olduğu risk durumunun yüksek veya çok yüksek riskli duruma geçtiği illerde 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan eğitime geçebilir. Yüz yüze eğitim kararının kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.