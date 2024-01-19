Mavi Vatan'da gurur günü! Türk denizleri onlara emanet
TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA… Türk Donanması’na teslim edilen 4 yeni platform Mavi Vatan’da yeni bir dönemin de başlangıcı oldu.
Hava, kara ve denizde askeri araç geliştirmeyi aralıksız sürdüren Türkiye, gücüne güç katmaya devam ediyor.
Mavi Vatan'da yeni bir döneme adım atılırken, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken 4 yeni platform Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
4 platform devreye alındı
Bunlar; TCG Derya, TCG İstanbul, Marlin SİDA ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi adlı deniz araçları oldu.
Teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Dünyada bir ilk
Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu.
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İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.
Marlin SİDA özellikleri
Uzunluk: Yaklaşık 15 metre
Otonom Seyir
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Aktif Stabilizasyon Sistemi
Dinamik Konumlama Sistemi
Su Üstü ve Elektronik Harp Kabiliyeti
TCG Derya gemisi
Denizde katı ve sıvı ikmal yapabilen TCG Derya gemisinin uzunluğu 194.8 metre, genişliği ise 24.4 metre.
Geminin kullanım alanları lojistik ulaştırma, komuta-kontrol, istihbarat toplama, arama ve kurtarma olarak sıralandı.
Ayrıca olası doğal afetler sırasında yardım sağlayabilme kapasitesine sahip gemi, insani tahliye ve yardım konusunda da rol oynayabilecek.
Geminin özellikleri
Uzunluk: 194.8 metre
Genişlik: 24.4 metre
Deplasman: 26.000 tondan fazla
Maksimum Hız: 24 knot
Seyir Menzili: 4500 deniz mili
Teknik Sistemler: ASELSAN MAR-D Helikopter Kontrol Radarı
Denizde Kalış: 30 günden fazla
Mürettebat: 326
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