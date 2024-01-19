Mavi Vatan'da gurur günü! Türk denizleri onlara emanet

Hava, kara ve denizde askeri araç geliştirmeyi aralıksız sürdüren Türkiye, gücüne güç katmaya devam ediyor.

Mavi Vatan'da yeni bir döneme adım atılırken, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken 4 yeni platform Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

4 platform devreye alındı

Bunlar; TCG Derya, TCG İstanbul, Marlin SİDA ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi adlı deniz araçları oldu.

Teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyada bir ilk

Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu.

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İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

Marlin SİDA özellikleri

Uzunluk: Yaklaşık 15 metre

Otonom Seyir

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Aktif Stabilizasyon Sistemi

Dinamik Konumlama Sistemi

Su Üstü ve Elektronik Harp Kabiliyeti

TCG Derya gemisi

Denizde katı ve sıvı ikmal yapabilen TCG Derya gemisinin uzunluğu 194.8 metre, genişliği ise 24.4 metre.

Geminin kullanım alanları lojistik ulaştırma, komuta-kontrol, istihbarat toplama, arama ve kurtarma olarak sıralandı.

Ayrıca olası doğal afetler sırasında yardım sağlayabilme kapasitesine sahip gemi, insani tahliye ve yardım konusunda da rol oynayabilecek.

Geminin özellikleri

Uzunluk: 194.8 metre

Genişlik: 24.4 metre

Deplasman: 26.000 tondan fazla

Maksimum Hız: 24 knot

Seyir Menzili: 4500 deniz mili

Teknik Sistemler: ASELSAN MAR-D Helikopter Kontrol Radarı

Denizde Kalış: 30 günden fazla

Mürettebat: 326