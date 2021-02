Mavi Vatan ne demek? Mavi Vatan önemi nedir?

Son zamanlarda çokça defa duyduğumuz Mavi Vatan teriminin ortaya çıkışını sağlayan süreci 1947 yılına kadar indirmek mümkündür. 1947 yılında ABD Başkanı Truman tarafından bahsedilen ‘Kıta Sahanlığı’ meselesi ülkelerin denizler üzerindeki hâkimiyetini tekrardan tanımlayan ve deniz/okyanusun da ülkenin bir parçası olduğunu söyleyen bir anlayış çıkarmıştır. Dönemin ABD Başkanı Truman elbette bu meseleyi ABD’nin batısında yapılacak petrol arama ve çıkarma işlemleri için gündeme getirmiştir.

1958 yılında Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi ile beraber resmen tarif edilen ‘Kıta Sahanlığı’ kavramı Mavi Vatan’ın temellerini oluşturmuştur. Bu konuda en önemli madde deniz kaynaklarından faydalanarak deniz zenginliklerinin vatan gelirlerine dahil edilmesi olmuştur. Kıta Sahanlığı meselesi özellikle Türkiye gibi her tarafı sularla çevrili ülkeler için önemli bir mesele olurken 1982 yılında çıkarılan ‘Münhasır Ekonomik Bölge’ terimi muhtemel ki anlaşmazlığın temelini teşkil etmiştir.

Cem Gürdeniz’in ifadesine göre Mavi Vatan; değişen ve dönüşen dünya şartlarında kara parçasına yakın olan su varlığının bir ihtiyaç olarak kullanılması gerekliliğini gösterir. Nitekim toprakların yanı başında bulunan deniz de anavatan gibi Mavi Vatan’ı ifade eder. Nitekim geçmiş dönemlerde Türkiye karasularında görülen hukuki aykırılıkların bu kavramın kullanılması gerekliliğini kanıtlar.

Ayrıca Mavi Vatan Türkiye’nin denizcileşme sürecinin sembolüdür. Mavi Vatan hem Kıta Sahanlığı hem de Münhasır Ekonomik Bölge tanımlamasının yol açtığı anlaşmazlığı ortadan kaldırarak Türkiye’nin güvenliğini ve çıkarlarını tehdit edecek oluşumlara engel olunmasını hedefliyor. Özellikle Doğu Akdeniz’de gerçekleşecek petrol arama ve çıkarma faaliyetleri öncesinde pek çok siyasi aktörün karşılaştığı ortamda uluslararası siyasete farklı bakış açısı getiren böyle bir doktrinin başarılı olması muhtemel.

Mavi vatan siyasi bir mesele değildir

Mavi Vatan siyaset üstü bir kavramdır. Görüşü her ne olursa olsun vatanını seven her bir ferdin kutsal görmesi gereken; vazgeçilemez, vatan toprağından farkı olmayan milli değerdir. Mavi Vatan adı üstünde Vatan’dır! Vatan ne kadar kutsal ve siyasete malzeme yapılamayacak kadar hassas bir konuysa; Mavi Vatan’da aynı kutsallıktadır; milli hassasiyetimizdir. Vatanımızın birliği bütünlüğü gibi Mavi Vatan’ımızın bütünlüğü de tartışılamaz!