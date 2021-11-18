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Aktüel “Mavi Medrese” kapılarını açtı
Aktüel

“Mavi Medrese” kapılarını açtı

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan tarihi Gök Medrese, uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından Vakıf Eserleri Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:33:00 -
“Mavi Medrese” kapılarını açtı

Adını üzerindeki gök mavisi çinilerinden alan, "mavi medrese" olarak da anılan 750 yıllık yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Resmi açılışı henüz yapılmayan müzede, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon esnasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor. Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor.

Bilgilendirme panolarında çoğunlukla vakfiyeden alınan bilgiler doğrultusunda Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimler ile ilgili bilgiler, seyyahların Sivas'a ait yorumları, İslam medeniyetinde eğitim gibi konular yer alıyor.

Gök Medrese, Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılar arasında dikkati çekiyor. Mermer taş kapısının, ışık-gölge oyunu yaşatacak denli zengin bir görünümü olan Gök Medrese, açık avlusu, dört eyvanı, iki katlı planıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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