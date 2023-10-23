Mavi dil patojeni insanlar için tehlikeli mi? ‘Büyük bir salgın var’ Tehlikeli mavi dil hastalığı yayılıyor
Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, mavi dil hastalığının yayıldığını belirterek "Büyük bir salgın var" dedi.
BERLİN
Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, koyun ve sığırlar için tehlikeli olan mavi dil hastalığının yayıldığını belirterek, uyarıda bulundu.
Adema, Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, "Büyük bir salgın var." ifadesini kullandı.
Hollanda'da 2 bin 500'den fazla çiftliğin söz konusu hastalıktan etkilendiğini belirten Adema, "Etkili bir aşıya ihtiyaç var." dedi.
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Mavi dil, "küçük, kan emici sivrisineklerden geçen, sığırlarda ve geviş getiren hayvanlarda görülebilen bir hayvan hastalığı" olarak biliniyor.
Hastalık, diğer semptomların yanı sıra iştahsızlığa, yüksek ateşe, fazla miktarda tükürük salgısı ve salya akıntısına neden olurken, bazen de hayvanın ölümüne sebebiyet verebiliyor.
Mavi dil patojenin, insanlar için tehlikeli olmadığı ve hayvandan insana bulaşmadığı belirtiliyor.