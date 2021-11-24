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Sağlık Mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı bulaşıcı mı?
Sağlık

Mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı bulaşıcı mı?

Adana'nın ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındığı yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:46:00 - 2021-11-24 20:51:49
Mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı bulaşıcı mı?

Peki mavi dil hastalığı bulaşıcı mı, nasıl geçer, tedavisi var mı?

Mavi dil hastalığı, hayvanlarda görülen ve bir virüs türünden kaynaklanan hastalıktır. Hastalıklı hayvanların sinek ısırılması ile virüs başka bir hayvana bulaşabiliyor. Mavi Dil virüsü bugüne kadar insanda izole edilmemiş olup zoonoz bir hastalık değildir. Hayvandan hayvana direk bulaşma oluşmaz. Hasta hayvanların et, süt ve ürünleri insanlar için risk değildir. 

Mavi Dil hastalığı belirtileri

-Aniden 40-42 o C ye varan ateş

-Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri

-Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme

-Önce sulu sonra irinli burun akıntısı

-Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması

-Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar

-Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme

-Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm

-Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95'e varabilir.

-Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

-Enfeksiyona bağlı olarak süt veriminde hızla bir azalma görülebilir. Doğan buzağılarında anomaliler şekillenebilmektedir. Sığırlarda belli bir zaman içerisinde iyileşmeler olduğu bildirilmektedir.

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