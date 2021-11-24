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Sağlık Mavi dil hastalığı ne? Mavi dil hastalığı insana bulaşıyor mu?
Sağlık

Mavi dil hastalığı ne? Mavi dil hastalığı insana bulaşıyor mu?

Adana Yumurtalık'ta iki mahalle mavi dil hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Peki, mavi dil hastalığı ne oluyor? Mavi dil hastalığı insana geçiyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:22:00 -
Mavi dil hastalığı ne? Mavi dil hastalığı insana bulaşıyor mu?

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı. Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı.Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi” denildi.

Mavi dil hastalığı ne? Mavi dil hastalığı insana bulaşıyor mu?

Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Etken “Tatarcık” olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer. Bu sinekler özellikle yağmurlu yaz günlerinin ardındaki rutubetli gecelerde aktiftirler. Hasta boğaların spermalarıyla da virüs sağlıklı ineklere bulaşabilmektedir ki bulaşmada dikkat edilmesi gereken önemli yollardan biridir. Sığırlar belirgin bir hastalık belirtisi göstermeksizin virüsü kanlarında taşırlar ve hastalığın koyunlara bulaşmasında önemli rol oynarlar. Etken sokucu sineklerin olmadığı zamanlarda dahi sığır kanında 14 hafta aktif olarak kalabilmektedir.

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