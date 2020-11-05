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Ekonomi Mavi dalga nedir?
Ekonomi

Mavi dalga nedir?

ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu gündemde. Mavi dalga nedir? Mavi dalga piyasalarda nasıl etki oluşturur? ABD’de Demokratların başkanlık seçimini kazandığı, Kongre ve Senato’da çoğunluk elde ettiği senaryo olan Mavi Dalga gerçekleşebilir mi? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:45:00 -
Mavi dalga nedir?

ABD Başkanlık Seçimi ile birlikte duyduğumuz Mavi Dalga nedir araştırılmaya başlandı. Demokratların Başkanlık seçimlerinde Kongre ve Senato'da çoğunluk elde ettikleri ve Başkanlığı da kazandıkları "Mavi Dalga" senaryosunda piyasaların tepkisi ne olur?

Mavi dalga nedir?

Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius'un 6 Ekim 2020 Salı günü yayınladığı bir müşteri notunda, ABD Başkan Adayı Joe Biden şirket vergilerini ne kadar artırsa da Mavi Dalga yönetiminin çıkaracağı teşvik paketinin bunu geride bırakacağı yönümde açıklama yaptı. Bu paketin en az 2 trilyon dolar değerinde olacağını açıklayan Hatzius, bu bölümün daha fazla bir harcama programının bir kısmı olduğunu açıkladı.

Mavi Dalga, Hatzius'un yorumuyla piyasalarda olumlu sonuçlar doğuracak gibi görünse de, piyasalardaki diğer aktörler aynı yönde düşünmüyor.

Credit Suisse'in 30 Eylül'de yayımladığı dördüncü çeyrek kur görünümü raporunda, olası bir Mavi Dalga senaryosunda piyasaların ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde dalgalı bir hareket görünümü beklediği açıklanıyordu. Ama banka Fed'in daha yüksek faiz oranları için çok az alanı olduğunu ve bu nedenle doların güçlenemeyeceğini açıklıyordu.

ABD'de mavi dalga söz konusu olur mu?

Aberdeen Standard Kıdemli Yatırım Müdürü James Athey ise Bloomberg HT’ye yaptığı bir değerlendirmede anket verilerinden yola çıkarak ABD seçim yarışında Joa Biden'ın kazanacağı ihtimalini belirterek şu açıklamayı yaptı;

“Kendi çıkarını düşünen piyasa analizlerine göre, Demokratların Mavi Dalga ile seçimleri kazanması daha fazla politika desteği, mali destek ve parasal destek anlamına geliyor, bu da onlar için getirilerin ve varlık fiyatlarının artması demek.” diyen Athey, bu analizlerdeki gibi düşünmediğini ve seçimlerden sonra orta vadede bunların gerçekleşmesini de beklemediğini belirtti.

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