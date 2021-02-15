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Gündem Mavi bültenle aranan terörist yakalandı
Gündem

Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girerken yakalanan 3 kişiden birinin mavi kategoride aranan DAEŞ'li terörist olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:25:00 -
Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.

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