Mavi bültenle aranan terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girerken yakalanan 3 kişiden birinin mavi kategoride aranan DAEŞ'li terörist olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.