Mavi Bayraklı plajlar turizme katkı sunacak

Mavi Bayrak programı kapsamında Karasu’da bulunan Karasu Sahil Park Plajı ve Karasu 32 Evler Plajı için 2019 yılı başvurusunu gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada şehrim turizm imkanlarını temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edileceği ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mavi Bayrak Programı kapsamında Karasu’da bulunan “Karasu Sahil Park Plajı” ve “Karasu 32 Evler Plajı” için 2019 yılı başvurusunu gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının desteğiyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından önemli bir çevre ödülü niteliği taşıyan Mavi Bayrak programı sahilleri belli kriterler üzerinde değerlendirmeye tabi tutuyor. Bu kriterler ise deniz suyunun temizliği, cankurtaran hizmetleri, engelli dostu plaj, çevre yönetimine verilen önem, plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğin sağlanmasından oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla da Karasu’da yer alan 2 plajda Mavi Bayrak dalgalanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehrimizde Karasu Sahil Park Plajı ve Karasu 32 Evler Plajı olmak üzere 2 mavi bayraklı plaj mevcuttur. Bu sayının gelecek yıllarda daha da artırılarak şehrimiz turizm potansiyeline katkı sağlanması hedeflenmektedir. Mavi Bayrak; gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolüdür. Plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz turizm imkanlarını temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.