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Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor

Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşların yüzmek için yoğun ilgi gösterdiği Kandıra sahillerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

09 Haziran 2019 Pazar 11:56
Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor

Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşların yüzmek için yoğun ilgi gösterdiği Kandıra sahillerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı sahillerde eğlenip yüze bilmesi amacıyla gerçekleştirilen yenileme ve temizlik çalışmaları 103 personelin katılımıyla yapılıyor. Babalı, Dikili, Kumcağız, Cebeci, Kovanağzı, Kerpe, Bayanlar Miço Plajı, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra sahillerinde bulunan 14 plajda bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında kum temizleme, kum serme, mavi bayraklı sahillerde bulunan ferforjelerin ve yürüyüş yollarının boyanması ve cilalama, ahşap zeminlerin verniklenmesi gibi bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:56
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