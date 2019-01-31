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Mavi Balina oyunu nedir?

Dünya çapında pek çok genci canından eden 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşındaki Emine'nin intiharına yol açmıştı. Olayın ardından bu oyuna karşı yüksek bir hassasiyet oluştu. Peki, Mavi Balina oyunu nedir?

31 Ocak 2019 Perşembe 11:37
Mavi Balina oyunu nedir?

Dünya çapında pek çok genci canından eden 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşındaki Emine'nin intiharına yol açmıştı. Olayın ardından bu oyuna karşı yüksek bir hassasiyet oluştu. Peki, Mavi Balina oyunu nedir?

Mavi Balina oyunu nedir?

Mavi Balina Oyunu, "Mavi Balina Challenge" olarak da bilinen ve birçok ülkede oynanabildiği iddia edilen bir internet oyunudur. İddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan "ölüm grubu" isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyun sebebiyle ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti. Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin'in yazdığı bilinmektedir. Oyun nedeniyle "en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek" suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada "toplumu biyolojik atıklardan temizlemek" amacıyla oyunu yaptığını belirtmiştir. Rus Novoya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130'a ulaştığını belirmiştir.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:37
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