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Mavi Balina oyunu maddeleri nedir, tehlikesi nasıldır?

Dünya çapında pek çok genci canından eden 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşındaki Emine'nin intiharına yol açmıştı. Olayın ardından bu oyuna karşı yüksek bir hassasiyet oluştu. Peki, Mavi Balina oyunu maddeleri nedir? Mavi Balina oyununun tehlikesi nasıldır?

31 Ocak 2019 Perşembe 11:41
Mavi Balina oyunu maddeleri nedir, tehlikesi nasıldır?

Dünya çapında pek çok genci canından eden 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşındaki Emine'nin intiharına yol açmıştı. Olayın ardından bu oyuna karşı yüksek bir hassasiyet oluştu. Peki, Mavi Balina oyunu maddeleri nedir? Mavi Balina oyununun tehlikesi nasıldır?

Mavi Balina oyunu nasıl oynanıyor?

Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapılıyor.

Oyunun kimi etaplarında henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler saat 04.20’de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise “balina olmak” adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor.

Mavi Balina oyununun maddeleri nelerdir?

Adana'da babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın ölümüne Mavi Balina adlı oyunun neden olduğu tahmin ediliyor. Çocuğun defterinde yapılan incelemede oyundan gelen talimatların bulunduğu 25 maddelik bir liste bulundu.

Defterde "ölmeden önce 1 yıllık yapılacak" başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. "Mavi Balina" oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildİ.

Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:41
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