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Kültür - Sanat Mavera Ödülleri 2021 için başvuru süreci başladı!
Kültür - Sanat

Mavera Ödülleri 2021 için başvuru süreci başladı!

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:04:00 -
Mavera Ödülleri 2021 için başvuru süreci başladı!

Akif Emre anısına gerçekleştirilecek olan İyilik,‘Ben’de Başlar! konulu ödüllü deneme yarışması için başvurular 25 Mart 2021 tarihinde başlıyor.

13 Öğrenci Ödüllendirilecek

Akif Emre anısına düzenlenecek yarışmada, alanında uzman hocalarımızın inceleyip değerlendirdiği 13 denemeyazısı ödül alacaktır. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar ve Endülüs seyahati, 10 kişiye mansiyon ödülü olarak Endülüs seyahati takdim edilecektir. Bu ödüllerin yanısıra kitaplaştırılmaya değer görülen deneme yazıları Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.

Mavera Ödülleri 2021 İyilik, ‘Ben’de Başlar! Konulu Ödüllü Deneme Yarışmasının değerlendirme kurulunda;

  • Ahmet TURGUT
  • Ali URAL
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat ÖZEL
  • Prof. Dr. Erol GÖKA
  • Necip Tosun
  • Necla KOYTAK
  • Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜDER
  • Şakir KURTULMUŞ
  • Dr. Taceddin KUTAY
  • Zekeriya ERDİM

yer almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan 29 yaş altı öğrenciler 10 Mayıs 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir. Mavera Ödülleri yarışmasına başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için www.maveraodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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