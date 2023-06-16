Mauro Icardi'ye astronomik teklif: Anlaşma tamam!

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun uğraşlar verdiği Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye akıl almaz bir teklif yapıldı. PSG ile anlaşmanın sağlandığı ve Mauro Icardi'ye 3 yıllık sözleşme önerildiği iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den 1 yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda sezona damga vurmuş ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Galatasaray'ın kazandığı 23. şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında gelen Mauro Icardi, "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşti ve transferin de gözdesi haline geldi.

Galatasaray'ın bonservisini almak için görüşmelerini sürdürdüğü Mauro Icardi'nin bir Suudi Arabistan takımından astronomik bir teklif aldığı öne sürüldü.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Bir Suudi Arabistan ekibi,Mauro Icardi'ye yıllık 25 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

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Bonuslarla birlikte yapılan teklifin 100 milyon Euro'yu bulduğu ifade edildi.

Söz konusu Suudi takımının PSG ile anlaştığı vurgulandı. Kulübün, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın kararını beklediği kaydedildi.

Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan Mauro Icardi 22 gol atarken 7 de asit yaptı. Kritik maçlarda sahneye çıkan Icardi, sarı-kırmızı takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Galatasaray'ın sponsor desteğiyle birlikte Arjantinli yıldız için yıllık 7.5 milyon Euro garanti ücret ödemeyi düşündüğü belirtilirken, yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın planlarının bozulduğu kaydedildi.