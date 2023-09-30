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Spor Mauro Icardi gözünü farklı rekora dikti! Bugün de gol atarsa...
Spor

Mauro Icardi gözünü farklı rekora dikti! Bugün de gol atarsa...

Yeniakit Publisher
2023-09-30 10:21:00 -
Mauro Icardi gözünü farklı rekora dikti! Bugün de gol atarsa...

Çıktığı 13 maçta fileleri sarsarak rekorlar kıran, Galatasaraylıların gönlünü fetheden Mauro Icardi, şimdi de gözünü farkı bir rekora dikti. Mauro Icardi bu akşam MKE Ankaragücü karşısında da gol atarsa yeni bir rekor daha kıracak.

Geçen sezonki şampiyonluktaki önemli katkısının bulunmasının yanı sıra, bu sezon sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ne katılmasında ve yine ligde zirveye oturmasında da golleri ile dikkat çeken Icardi’nin formu herkesi mutlu etti. 

Bu sezon ligde 6 maçta 7 kez fileleri havalandıran, Avrupa’da ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde 3 kez ağları sarsan Icardi, Başkan Dursun Özbek’i de çok sevindirmişti. 

Mbappe'yi yakaladı, şimdi tek rakibi var! 

Galatasaray’da MauroIcardi, son oynanan maçta İstanbulspor’a attığı golle en önemli 15 ligde forma giyen futbolcular arasında 2023 yılı gol krallığında 29 sayıyla ikinci sıraya yükseldi. Icardi’nin, PSG’nin dünyaca ünlü golcüsü Kylian Mbappe’yle ikincilik koltuğunu paylaştığı listede birinci sırada 33 golle Manchester City’nin Norveçli süperstarı Erling Haaland yer aldı. 

Sarı-Kırmızılılar’ın süperstarı Mauro Icardi, Ankaragücü karşılaşmasında da takımının her zaman olduğu gibi en önemli gol silahı olacak. 
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Icardi, 2007- 08’den bu yana Süper Lig’de ilk 11’de çıktığı 13 maçta da gol atan tek oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. 

Başkent ekibine karşı da rekorunu geliştirmek isteyen Arjantinli yıldız, rekorlarına bir yenisini daha eklemek istiyor. 

Rakibi Mbaye Diagne oldu

Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 29 kez ağları sallayan Aslan’ın forveti, Ankaragücü’nü de boş geçmeyerek, 2007/08 sonrası dönemde MbayeDiagne’yi (33 maç) geride bırakarak 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olmanın hayalini kuruyor. 

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