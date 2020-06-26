  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Mauricio Isla'ya sürpriz talip!

Sarı lacivertliler, kısa süre önce Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Şilili futbolcunun Boca Juniors'a gideceği konuşulurken, sürpriz bir talip çıktı..

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:03:00 -
Mauricio Isla'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe kariyeri kısa süre önce son bulan Mauricio Isla'ya transfer teklifleri yağıyor.

Sarı lacivertlilerin Isla ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıklamasının ardından Arjantin kulübü Boca Juniors, oyuncuya transfer teklifinde bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basınında, Isla'ya sürpriz bir talibin olduğu duyuruldu.

Estadio Deportivo'nun haberine göre Real Betis, oyuncuya yakın zamanda teklifini iletebilir.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Mauricio Isla'ya yeşil beyazlı kulüp yıllık 1 milyon euro önerecek.

Kaynak: Fotomaç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı