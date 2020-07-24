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Spor

Mauricio Isla'ya reddedemeyeceği bir teklif geldi

16 yıl sonra İngiltere Premier Lig'e dönmeyi başaran Leeds United'da menajer Marcelo Bielsa, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski oyuncularından Mauricio Isla'yı kadroya katabilir.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:02:00 -
Mauricio Isla'ya reddedemeyeceği bir teklif geldi

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'e dönmeyi başarmışken yeni sezonda kalıcı olmak adına iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Bu doğrultuda menajer Marcelo Bielsa'nın son olarak Fenerbahçe forması giyen eski oyuncularından Mauricio Isla'yı kadroya katabileceği belirtildi.

The Sun'a göre Bielsa'nın cazibesi birçok yıldız oyuncuyu takıma getirebilir. Bunların başında ise Zlatan Ibrahimovic ve Edinson Cavani geliyor.

Arjantinli hoca, eski öğrencilerini de transfer etmek istiyor. 2007-2011 yılları arasında Şili Milli Takımı'nı çalıştıran Bielsa, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan ve ligimiz ekiplerinin de gündeminde olduğu iddia edilen kaleci Claudio Bravo ile Fenerbahçe'den ayrılan sağ bek Mauricio Isla'yı kadroya katabilir.

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