Matlaşan bardaklar nasıl parlatılır? Pratik yöntemler ve önemli bilgiler

Mutfaklarımızda en çok kullandığımız malzemelerimizin başında gelen cam bardaklarımız zamanla ilk günkü parlaklıklarını kaybedebilir ve matlaşabilirler. Bu gayet olası bir durum olmakla beraber birçok nedeni olabilir. Birçok bayan matlaşan bardaklar nasıl parlatılır diye düşünüp, çözüm bulamayınca evlerindeki bardaklarını geri dönüşüme verip yenileriyle değiştirmektedirler. Aslında buna hiç gerek yoktur. Bazı basit yöntemler sayesinde matlaşan bardaklar ilk günkü parlaklığına kavuşabilmekte ve parlaklığı korunabilmektedir.

Cam bardakların matlaşmasının iki ana nedeni vardır. Bunlardan birincisi sert su ve deterjan kalıntılarından tortu oluşması, ikincisi ise bardakların aşınmasıdır. Tortulardan kaynaklanan matlaşmalar çözümlenebilmekte ancak aşınmadan kaynaklı matlaşmalarda parlatmak mümkün olmamaktadır.

Bu yüzden de cam bardaklarımızı uzun süreler boyunca ilk günkü gibi kullanabilmek için aşınmalara karşı tedbirimizi alarak aşınmaların önüne geçmeliyiz. Cam bardaklar, özellikle şebeke suyunun sertliğinden ve yıkandığı makinedeki parlatıcı ürünlerden kaynaklı olarak aşınırlar. Bunun önüne geçebilmek için evimizin su girişine takılmak için üretilen filtre aparatları kullanımı tavsiye edilmektedir. Bir başka çözüm ise kullandığımız deterjanı ve parlatıcıyı iyi ayarlamaktır. Makinemizin bakımlarını zamanında yaptırdığımızda makinemiz deterjan ve parlatıcı oranını kendi ayarlamaktadır. Aynı zamanda çok temiz bulaşıkları makinemizde yıkıyorsak, yoğun kimyasal maddeler içeren parlatıcılar temizleyecek kir bulamadığından bardaklarımızın dış yüzeyini aşındırarak çizilmelere ve matlaşmalara neden olabilirler.

Matlaşan Bardakların Parlatılması

Sirkeli Su Yöntemi

Tortulardan kaynaklı matlaşmalarda bu yöntem oldukça etkilidir. Geniş bir leğen temin edip içine ılık su ve bolca sirke doldururuz. Daha sonra matlaşan bardaklarımızı bu suyun içine bırakırız. Bardaklarımızın bu suyun içinde kalarak tortularından arınması için bir gece kadar bekletmek yeterli olacaktır. Özellikle çay bardakları gibi az yer kaplayan bardaklar bu yöntemle toplu şekilde temizlenebilir ve parlatılabilir. Çay bardaklarıımızın diğer bardaklara göre daha hassa olduğunu göz önünde bulundurarak bu esnada birbirlerine temas etmemelerine dikkat edilmelidir. Aksi taktirde çay bardaklarımız çizilebilir ve bunun telafisi mümkün değildir. Parlatılan bardaklarda sirke kokusu kalmaması için bu işlemden sonra makinede veya elde yıkama yapılması tavsiye edilir.

Karbonat Yöntemi

Bu yöntem ise biraz daha uğraştırıcı ama bir o kadar da etkili bir yöntemdir. Çok ıslak olmayan, nemli bir bulaşık süngerinin yumuşak olan kısmına bir miktar karbonat döküp bardaklarımızı ovarız. Bu işlem uygulanışı sırasında parmakları biraz yorabilir. Ancak ovma işlemi bitip de bardakları duruladığımızda sonuç yeni alınmışçasına parlayan bardaklar olduğundan, parmaklardaki yorgunluk da kendini unutturur.

Diş Macunu Yöntemi

En az karbonat kadar etkili bir diğer madde de diş macunudur. Özellikle karbonat içeren diş macunları bardaklara sıkılarak yine nemli bir bezle veya süngerle ovalandığında bu kalıntıları tamamen çıkaracak ve bardaklarımızı ilk günkü parlaklığına döndürecektir. Aynı zamanda diş macunu tıpkı dişlerimizde olduğu gibi cam bardaklarımızın üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak korunmalarını da sağlamaktadır. Diş macununun da kullanıldıktan sonra iyice durulanması gerekir. Hatta bu temizlik işleminden sonra elde yıkama yapılması da faydalı olacaktır.

Çamaşır Suyu Yöntemi

Çamaşır suyu da yoğun miktarda temizleyici ve çözücü kimyasallar içerdiğinden bardakların parlatılmasında oldukça etkilidir. Tıpkı sirke yönteminde olduğu gibi bu yöntemde de bir leğen ılık suyun içine bardaklar bırakılarak 2-3 saat kadar bekletilir. Bu işlemden sonra cam bardakların çok iyi şekilde yıkanması gerekir. Aksi taktirde sağlık problemlerine neden olabilmektedir.