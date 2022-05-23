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Eğitim Matematik yaz okulları nerede açılacak? BİLSEM olan iller hangileri?
Eğitim

Matematik yaz okulları nerede açılacak? BİLSEM olan iller hangileri?

Yaz okulu nedir, hangi sınıflar için açıldı, hangi dersler var? soruları yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Yaz okulunda bilim ve sanat dersleri açılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Bilim ve Sanat programı dahil oluyor. Yaz okulunda matematik dersleri olacak mı? Matematik yaz okulları nerede açılacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:01:00 - 2022-05-23 16:05:19
Matematik yaz okulları nerede açılacak? BİLSEM olan iller hangileri?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağını söyledi.

BİLSEM'de yaz okulu açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi. Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz." ifadesini kullandı.

BİLSEM hangi illerde var?

Adana Bilsem

Adıyaman Bilsem

Afyon Bilsem

Ağrı Bilsem

Amasya Bilsem

Ankara Bilsem

Antalya Bilsem

Artvin Bilsem

Aydın Bilsem

Balıkesir Bilsem

Bilecik Bilsem

Bingöl Bilsem

Bitlis Bilsem

Bolu Bilsem

Burdur Bilsem

Bursa Bilsem

Çanakkale Bilsem

Çankırı Bilsem

Çorum Bilsem

Denizli Bilsem

Diyarbakır Bilsem

Edirne Bilsem

Elazığ Bilsem

Erzincan Bilsem

Erzurum Bilsem

Eskişehir Bilsem

Gaziantep Bilsem

Giresun Bilsem

Gümüşhane Bilsem

Hakkari Bilsem

Hatay Bilsem

Isparta Bilsem

Mersin Bilsem

İstanbul Bilsem

İzmir Bilsem

Kars Bilsem

Kastamonu Bilsem

Kayseri Bilsem

Kırklareli Bilsem

Kırşehir Bilsem

Kocaeli Bilsem

Konya Bilsem

Kütahya Bilsem

Malatya Bilsem

Manisa Bilsem

Kahramanmaraş Bilsem

Mardin Bilsem

Muğla Bilsem

Muş Bilsem

Nevşehir Bilsem

Niğde Bilsem

Ordu Bilsem

Rize Bilsem

Sakarya Bilsem

Samsun Bilsem

Siirt Bilsem

Sinop Bilsem

Sivas Bilsem

Tekirdağ Bilsem

Tokat Bilsem

Trabzon Bilsem

Tunceli Bilsem

Şanlıurfa Bilsem

Uşak Bilsem

Van Bilsem

Yozgat Bilsem

Zonguldak Bilsem

Aksaray Bilsem

Bayburt Bilsem

Karaman Bilsem

Kırıkkale Bilsem

Batman Bilsem

Şırnak Bilsem

Bartın Bilsem

Ardahan Bilsem

Iğdır Bilsem

Yalova Bilsem

Karabük Bilsem

Kilis Bilsem

Osmaniye Bilsem

Düzce Bilsem

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