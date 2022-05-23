Matematik yaz okulları nerede açılacak? BİLSEM olan iller hangileri?

Yaz okulu nedir, hangi sınıflar için açıldı, hangi dersler var? soruları yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Yaz okulunda bilim ve sanat dersleri açılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Bilim ve Sanat programı dahil oluyor. Yaz okulunda matematik dersleri olacak mı? Matematik yaz okulları nerede açılacak?