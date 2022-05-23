Matematik yaz okulları nerede açılacak? BİLSEM olan iller hangileri?
Yaz okulu nedir, hangi sınıflar için açıldı, hangi dersler var? soruları yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Yaz okulunda bilim ve sanat dersleri açılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Bilim ve Sanat programı dahil oluyor. Yaz okulunda matematik dersleri olacak mı? Matematik yaz okulları nerede açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağını söyledi.
BİLSEM'de yaz okulu açılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi. Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz." ifadesini kullandı.
BİLSEM hangi illerde var?
Adana Bilsem
Adıyaman Bilsem
Afyon Bilsem
Ağrı Bilsem
Amasya Bilsem
Ankara Bilsem
Antalya Bilsem
Artvin Bilsem
Aydın Bilsem
Balıkesir Bilsem
Bilecik Bilsem
Bingöl Bilsem
Bitlis Bilsem
Bolu Bilsem
Burdur Bilsem
Bursa Bilsem
Çanakkale Bilsem
Çankırı Bilsem
Çorum Bilsem
Denizli Bilsem
Diyarbakır Bilsem
Edirne Bilsem
Elazığ Bilsem
Erzincan Bilsem
Erzurum Bilsem
Eskişehir Bilsem
Gaziantep Bilsem
Giresun Bilsem
Gümüşhane Bilsem
Hakkari Bilsem
Hatay Bilsem
Isparta Bilsem
Mersin Bilsem
İstanbul Bilsem
İzmir Bilsem
Kars Bilsem
Kastamonu Bilsem
Kayseri Bilsem
Kırklareli Bilsem
Kırşehir Bilsem
Kocaeli Bilsem
Konya Bilsem
Kütahya Bilsem
Malatya Bilsem
Manisa Bilsem
Kahramanmaraş Bilsem
Mardin Bilsem
Muğla Bilsem
Muş Bilsem
Nevşehir Bilsem
Niğde Bilsem
Ordu Bilsem
Rize Bilsem
Sakarya Bilsem
Samsun Bilsem
Siirt Bilsem
Sinop Bilsem
Sivas Bilsem
Tekirdağ Bilsem
Tokat Bilsem
Trabzon Bilsem
Tunceli Bilsem
Şanlıurfa Bilsem
Uşak Bilsem
Van Bilsem
Yozgat Bilsem
Zonguldak Bilsem
Aksaray Bilsem
Bayburt Bilsem
Karaman Bilsem
Kırıkkale Bilsem
Batman Bilsem
Şırnak Bilsem
Bartın Bilsem
Ardahan Bilsem
Iğdır Bilsem
Yalova Bilsem
Karabük Bilsem
Kilis Bilsem
Osmaniye Bilsem
Düzce Bilsem