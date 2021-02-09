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Medya Masumlar Apartmanı'nın yıldızı son noktayı koydu!
Medya

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı son noktayı koydu!

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah, MS (Multipl Skleroz) hastalığı şüphesiyle test yaptırdı. Geçtiğimiz günlerde parkta köpeğini gezdirirken görüntülenen Abdullah'a hastalığı ile ilgili sorulardan sonra diziden ayrılacağını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:02:00 - 2021-02-09 15:06:06
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı son noktayı koydu!

Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde Clubhouse'taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söylemişti. Abdullah, "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım 'Şampiyon' filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı oynuyordum. 'Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım' dedim" ifadelerini kullandı. Dizide İnci karakterini canlandıran ünlü oyuncu hayranlarını bir hayli korkutmuştu.

"Hastalık işte geliyor" şeklinde konuştu. 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılacağı iddialarına ise oyuncu, "Yok" diyerek, yalanladı.

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