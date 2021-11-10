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Medya Masumlar Apartmanı’ndan flaş ayrılık! Ani kararla başrol veda ediyor
Medya

Masumlar Apartmanı’ndan flaş ayrılık! Ani kararla başrol veda ediyor

Başrollerinde Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Ezgi Mola'nın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Farah Zeynep Abdullah'ın veda etmesinin ardından kadroya dahil olan Melisa Şenolsun, reytinglere etki etmediği gerekçesi ile kadroya veda edeceği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:42:00 -
Masumlar Apartmanı’ndan flaş ayrılık! Ani kararla başrol veda ediyor

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından olan Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Ezgi Mola gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. İnci karakteri ile beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda etmesinin ardından yerine Melisa Şensolsun geldi.

Rüya karakteri ile diziye dahil olan Melisa Şenolsun gelişi reytinglere yansımayınca flaş bir karar alındı. Son haftalarda dizisinin reytinglerinde büyük bir düşüş yaşaması dikkat çekiyordu. Dizinin afişinde Melisa Şenolsun'a yer verilmediği de ortaya çıktı.

Ceylan karakterinin diziye dahil olması ile birlikte Han ve Rüya'nın hikayesinde sona gelineceği iddia edildi. Bu şekilde Melisa Şenolsun diziye veda edecek.

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