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Medya Masumlar Apartmanı'nda tek merak konusu! Ayrılıyor mu?
Medya

Masumlar Apartmanı'nda tek merak konusu! Ayrılıyor mu?

TRT'nin geçtiğimiz sezona damga vuran Masumlar Apartmanı dizisinde ayrılık belirsizliği yaşıyor. İşte merak edilen detaylar..

Yeniakit Publisher
2021-09-27 12:01:00 -
Masumlar Apartmanı'nda tek merak konusu! Ayrılıyor mu?

Son dönemlerde ekrana getirdiği projelerle adından söz ettiren TRT yeni sezona da bomba gibi dizelerle "merhaba" diyecek.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gönül Dağı gibi dizileri seyirci ile buluşturacak olan TRT'de ikinci sezon için gün sayan bir diğer projesi ise Masumlar Apartmanı.

Yeni sezonda da reytingleri alt üst eden dizinin 40. bölümünde kardeşlerin çaresizliğine şahit olacaksınız. Metin Çoşkun’un oynadığı Hikmet karakteri ölüm ile burun buruna geliyor.  Ancak ters köşe de olabilir, yani Hikmet karakteri ölmeyebilir.

Masumlar Apartmanı dizisinde bu konuyla ilgili belirsizlik yaşanıyor. Kardeşler ise babalarının ölme ihtimali nedeniyle çok endişeli. Yeni bölümde izleyicilerin, “Bunu da mı görecektik” diyecekleri duygu yüklü sahneler herkesi derinden etkileyecek.

Merakla beklenen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 28 Eylül Salı akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek.

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