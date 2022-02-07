Masumlar Apartmanı’nda şok! Kimse beklemiyordu

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz’ün başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’na 2.sezonda dahil olmuştu.

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren ünlü oyuncunun dizi macerası kısa sürdü.

TV 100'ün haberine göre; Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melise Şanolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin 57. bölümünde diziden ayrılıyor.

Son bölümde neler oldu?

Han, Ceylan’la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo’nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir.

Yasak Elma'nın Kumru'su Masumlar Apartmanı'nın Naci'siyle aşk yaşıyorYasak Elma'nın Kumru'su Masumlar Apartmanı'nın Naci'siyle aşk yaşıyor

Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben’e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci’yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat’ın ısrarınıkıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo’nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci’yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo’nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo’nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.