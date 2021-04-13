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Medya Masumlar Apartmanı’nda Han gerçeği ortaya çıkıyor!
Medya

Masumlar Apartmanı’nda Han gerçeği ortaya çıkıyor!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı yeni bölümde, Esat'ın ortadan kaybolması Esra'yı korkutuyor. Esra, Han'ın Esat'a bir şey yapacağından şüpheleniyor. Han ise apartmanın kazan dairesinde bir kişiyi zincirle bağlı şekilde tutuyor. Esra'nın ise kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 09:54:00 -

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor. Diğer yandan ise Han'ın kazan dairesinde zincirleyerek tuttuğu kişinin kim olduğu gizemi ise sürüyor.

Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor. Ancak Esra ise kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor.

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