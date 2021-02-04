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Medya Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik gelişme! Çok önemli karakter veda edecek
Medya

Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik gelişme! Çok önemli karakter veda edecek

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Salı akşamları buluşmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinin 20.bölümü oynadı. Masumlar Apartmanı’nın 21.bölümüne doğru giderken yeni bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:44:00 -
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik gelişme! Çok önemli karakter veda edecek

Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde yan karakterleri de çok etkileyici performanslar ortaya koyuyor.

Her hafta izleyicileri duygudan duyguya savuran Masumlar Apartmanı, hikayesinden aldığı güçle sezonun en iyi reytinglerini de elde ederek, adeta güç gösterisi yapıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin hikayesinde önemli bir rolü bulunan Tansel Öngel de sonradan katılmasına rağmen izleyicileri fazlasıyla etkilemeyi başardı. Naci karakteriyle dizide yer alan Öngel için yakında yapımdan ayrılması beklentisi var.

Naci ve Safiye’nin duygusallığı izleyicileri de fazlasıyla etkiledi ama Naci’nin sayılı bölümü kaldı. Tansel Öngel’in dizi ile yaptığı anlaşmanın 13 bölümlük olduğu biliniyordu.

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