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Medya Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik gelişme
Medya

Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik gelişme

TRT1'de Salı günleri ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde beklenmedik olaylar yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 10:28:00 -
Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik gelişme

TRT1 ekranında güçlü performanslar sunan, sezonun en iyi reytinglerini elde eden Masumlar Apartmanı dizisi, 24.yeni bölümü ile geliyor. 2 Mart Salı akşamı saat 20.00’de ekran başına geçecek olan izleyicilerin şaşıracakları birçok olay yaşanacak. İlk olarak Masumlar Apartmanı’nda çöp daire açılıyor! Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte yeni bölümden ayrıntılar: Han’ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben’i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır.

Safiye büyük bir krize girer. Han’ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han’a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır.

Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci’nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

“Masumlar Apartmanı” yeni bölümüyle 2 Mart Salı (yarın) akşam saat 20.00’de TRT’1 de yayınlanacak. İşte 24. bölümden ilk fragman:

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