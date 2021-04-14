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Medya Masumlar Apartmanı’na muhteşem dönüş! Han’ın tutsağı belli oldu mu?
Medya

Masumlar Apartmanı’na muhteşem dönüş! Han’ın tutsağı belli oldu mu?

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldığı söylenen Naci karakterini oynayan Tansel Öngel’in tekrar diziye döndüğü haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:49:00 -
Masumlar Apartmanı’na muhteşem dönüş! Han’ın tutsağı belli oldu mu?

TRT’nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda herkesin cevap aradığı “Han’ın tutsak olarak tuttuğu kişi kim?” sorusuna, Birsel Altuntaş’ın tweeti ışık tuttu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Reyting rekortmeni #MasumlarApartmanı'nda beklenen oldu ve Naci karakterine hayat veren #TanselÖngel'le yeniden el sıkışıldı. Senaryo gereği Ankara'ya gitmiş gibi gösterilen Öngel'in hangi bölümde dizide görüneceği ise henüz netleşmedi.” ifadelerini kullanan Altuntaş, Han’ın mahzende zincirleyerek tutsak olarak tuttuğu kişinin Naci olacağı şüphelerini gittikçe güçlendirdi.

30. bölüm ile ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı’ndaki tutsak kişinin kim olacağı belli olacak. 29. Bölümde ise tutsak olarak Esat karakteri ağır basmıştı. Han'ın tutsağına eski şişe gazoz ve sandviç getirmesi ve okuması için kitap getirmesi Naci'nin hapis olabileceğini gözler önüne serdi. Bu gelişmeler ışığında hapsedilen kişinin Naci olacağı şüphesi güçlenmiş oldu.

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