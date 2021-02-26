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Medya Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı'nın yer aldığı TRT'de büyük heyecan! O dizinin ismi değişti
Medya

Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı'nın yer aldığı TRT'de büyük heyecan! O dizinin ismi değişti

Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı gibi yapımların yer aldığı TRT1'de ekranlara gelmesi beklenen Teşkilat'ın isminin değiştirildiği ve Ankara olarak yayınlarına başlayacağı açıklanmıştı. Merakla beklenen dizinin ismi yeniden değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 17:15:00 -
Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı'nın yer aldığı TRT'de büyük heyecan! O dizinin ismi değişti

Yeni sezonda iddialı yapımlara imza atan TRT1 ekranında, yine iddialı bir dizi ekrana gelmek için gün sayıyor! Uzun süredir hazırlıkları süren ve medyanın da gündemine gelen dizi, Teşkilat olarak anılıyordu baştan beri. Ancak geçtiğimiz günlerde dizinin isminin değiştirilerek Ankara olduğu basında da yer almıştı. Fakat son bir değişiklik daha yapıldığı öğrenildi!

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın konu edileceği dizi merakla bekleniyor. Projede yer alacak isimler de izleyicileri heyecanlandıran bir diğer faktör. Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal gibi güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken isimlerin yanı sıra Ezgi Eyüboğlu ve Ezgi Şenler de dizinin kadrosunda yer almakta.

Çekimleri uzun süre önce Ankara’da başlayan dizinin stok bölümleri çekilmekte. Son gelen haberlerde 3 bölümün çekildiği konuşulmuştu. Yayın günü henüz belli değil ama yakın zamanda ekranda olması bekleniyor.

Dizinin isminin yeniden değiştirildiği haberini, twitter sayfasında Gazeteci Birsen Altuntaş verdi. Bu bilgiye göre, dizinin isminin yeniden Teşkilat olarak değiştirildiği ifade ediliyor.

Böylece başından beri Teşkilat ismiyle anılan dizi, kısa bir süre Ankara olarak anılsa da son karar Teşkilat ismiyle yayınlanacak. Verilen bilgiye göre dizinin bugün tanıtımının da yayınlanması bekleniyor.

Bu arada kısa bir süre önce dizinin yönetmeninin de değiştiği öğrenilmişti. Buna göre, ilk bölümleri Yağız Alp Akaydın çekerken, 3 bölümün ardından dizinin yönetmeninin Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç olduğu ifade ediliyor.

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