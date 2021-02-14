Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Gönül Dağı'ndan sonra TRT1'e yeni dizi geliyor

Ankara’da devam eden Teşkilat isimli TRT1 dizisinde büyük mesafe kaydedildi. Yapımın yakında fragmanlarının ortaya çıkması ve Mart ayı içinde de ekranda olması bekleniyor.

Ekibin titiz ve yoğun bir şekilde çekimleri sürdürdüğü hatta ilk 3 bölümün bile tamamlandığı bilgisi var. Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi iddialı isimlerin de kadrosunda yer aldığı Teşkilat çok merak ediliyor.

Dizide rol alacak Deniz Baysal’ın hayranları da nasıl bir karakterde yer alacağının heyecanını yaşıyor. Baysal, Milliyet gazetesindeki röportajında diziye ve karakterine yönelik şu bilgileri verdi:

“TRT 1’de yayına girecek dizi için çekimlerimiz Ankara’da devam ediyor.

Türkiye’nin başardığı birbirinden önemli gizli operasyonlarda, kararlılığı ve zekasıyla ön plana çıkan, ayakları yere sağlam basan gizemli bir karakteri canlandırıyorum.

Damara basmayı seven, sonuna kadar giden bir kadın. Kendini ezdirmeyen biri.”