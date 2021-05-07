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Medya Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de Mavera final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de Mavera final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi fenomen yapımların yayınlandığı TRT1'de Ramazan ayı nedeniyle Mavera isimli dizi ekranlara geliyordu. Kısa sürede büyük ilgi gören dizi final yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 10:43:00 - 2021-05-07 10:46:27
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de Mavera final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dönem dizilerinin yayınlandığı TRT1'de bir dizi final yapıyor.

Son dönemde yayınlanan dizilerle büyük ilgi gören TRT1, izleyenlerin 'dönem dizilerine ağırlık verilmeli' çağrılarına yanıt vererek tarihimize ışık tutmaya devam ediyor.

Son olarak Ramazan ayında ekranlara gelmeye başlayan ve Hacı Ahmet Yesevi'nin hayatının anlatıldığı Mavera dizisi ekranlara veda ediyor.

Sabit yapımları bile reytinglerde geride bırakmayı başaran Mavera'da Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Zara ve Hasan Küçükçetin gibi isimler rol alıyor.

Mavera dizisi 7 Mayıs Cuma günü son bölümü ile ekranlara geliyor.

Final kararı dizi hayranlarını üzerken TRT'den benzer projelerin devamının gelmesi isteniyor. 

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, Tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği mücadeleyi anlatıyor.

 

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